انتخابات مبكرة بإيطاليا في موعد أقصاه مطلع 2019

انسامد/ومع/ 29 مايو/ايار/ قال المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي، الذي عينه الرئيس الإيطالي رئيسا مؤقتا للوزراء وكلفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة، إن انتخابات مبكرة ستجرى في موعد أقصاه مطلع 2019. وأوضح كوتاريلي ، عقب محادثاته مع الرئيس ماتاريلا "سأتقدم للبرلمان ببرنامج و الذي، إذا حظيت بالثقة، سيتضمن التصويت على ميزانية 2019 ، بعد ذلك سيتم حل البرلمان ، لإجراء الانتخابات في بداية 2019 ". وأضاف أنه " إذا لم أحصل على الثقة ، ستقدم الحكومة استقالتها على الفور و ستكون مهمتها الرئيسية تصريف الأعمال الجارية ومواكبة الانتخابات بعد شهر غشت القادم " ، و التي ستجرى على الأرجح في شتنبر أو أكتوبر القادمين. من غير المرجح ان يحصل كوتاريلي على ثقة البرلمان الذي تهيمن عليه حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) و رابطة الشمال (اليمين المتطرف اللتان تعارضان كل ما يمثله. و تعتبر الانتخابات المبكرة الحل الوحيد لخروج إيطاليا من أزمة سياسية فاقهما فشل المشككين في الوحدة الأوروبية في تشكيل حكومة جديدة بعد اعتراض رئيس الدولة على وزير للمالية. و اختار الرئيس الإيطالي قطع الطريق أمام أول حكومة شعبوية في بلد يعد من مؤسسي الاتحاد الاوروبي بفرضه فيتو أثار مفاجأة في الخارج لكنه كان متوقعا في إيطاليا. و في انتخابات رابع مارس، فاز تحالف اليمين واليمين المتطرف ب37 بالمائة من الأصوات نالت الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني 17 بالمئة منها. وحصلت "خمس نجوم" على 32 في المائة، بينما تراجع الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) الذي حاز على 19 بالمائة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرابطة ستحصل على 22 بالمائة من الأصوات، بينما ستبقى الأحزاب الأخرى عند المستوى الذي سجلته في اقتراع مارس. لكن من غير المؤكد أن يتمكن تحالف اليمين من تجاوز الأزمة الحالية. فقد أعطى زعيم "فورتسا ايطاليا" سيلفيو برلوسكوني (14في المائة) المتحالف مع الرابطة الضوء الأخضر للتشاور مع الرابطة وحركة خمس نجوم لكنه لم يتقبل برنامجهما المشترك