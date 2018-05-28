ماتاريللا يكلف كوتاريللي بتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة

محمود الدليمي انسامد 28 مايو/ ايار كلف رئيس الجمهوررية الايطالية سيرجو ماتاريللا Sergio Mattarella صباح اليوم الاثنين، كارلو كوتاريللي Carlo Cottarelli ، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي، بتشكيل الحكومة الجديدة. وبهذا الصدد قال الامين العام لقصر الرئاسة الايطالية (كويرينالي)، اوغو زامبيتي Ugo Zampetti ، ان كوتاريللا قبل التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بتحفظ. وعقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا، صرح كوتاريللي، يشرفني، كمواطن ايطالي، ان يطلب مني رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة...وبالطبع سابذل قصارى جهدي لتنفيذ هذه المهمة، موضحا انه في ظل غياب امكانية الحصول على الثقة في البرلمان، فانه سيقدم استقالته لاحقا وسيقوم بتصريف الاعمال لحين اجراء الانتخابات بعد شهر اغسطس/ آب المقبل. واختتم قائلا ان حدة التوتر ارتفعت مؤخرا في الاسواق المالية كما ارتفع فارق مردود السندات السيادية الايطالية نسبة الى الالمانية (Spread)، ومع ذلك فان الاقتصاد الايطالي ينمو والحسابات العمومية الخاصة به تبقى تحت السيطرة. وجاء تكليف كوتاريللا بعد ان طلب سيرجو ماتاريللا من جوزيبه كونته، المكلف سابقا بتشكيل الحكومة، منح حقيبة المالية الى شخص آخر غير البروفيسور باولو سافونا، 81 عاما، الذي اختارته الرابطة وبدعم من حليفتها في الائتلاف الحكومي، حركة خمس نجوم، على راس وزارة المالية واصرار الائتلاف الحكومي على تعيين سافونا كوزير للمالية، الامر الذي اثار مخاوف كثيرة في الاوساط المالية والسياسية الاوروبية بسبب افكاره المناهضة للعملة الاوروبية الموحدة. وبهذا الصدد سبق له (سافونا) وان صرح في الماضي ان المانيا، وبفضل العملة الموحدة اليورو، وضعت كل دول الاتحاد الاوروبي في قفص. يذكر ان البروفيسور سافونا سبق له وان تقلد منصب وزير الصناعة في حكومة كارلو ازيليو تشامبي في تسعينيات القرن الماضي.



