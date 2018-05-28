انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا الثلاثاء بالاليزيه

أنسامد - 28 مايو /آيار - أكدت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد غدا /الثلاثاء/ في باريس بقصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.



وذكر قصر الإليزيه في بيان له أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور المجتمع الدولي، سيستقبل بهذه المناسبة ممثلي الحكومة الليبية ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية في ليبيا، مشيرا إلي أن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي مدعوون في هذا اليوم إلى الانخراط في تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التي تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات.



وأضاف الإليزيه أن هذا المؤتمر غير المسبوق، الذي يأتي امتدادا للجهود المبذولة منذ 2011 من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون يتطلع إليها كل الشعب الليبي.



