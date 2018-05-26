حكومة الوفاق الليبية تنفي اقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء

أنسامد - 26 مايو /آيار - نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية الأخبار التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 25 مايو 2018 باقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة.



وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الخبر عار عن الصحة وهو أزمة مفتعلة ومصطنعة الغرض منها زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس.



كما أكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبري بأن الإشاعات التي تتناقل عن بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي بوجود إحتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس لها من الصحة.



وتهيب وزارة الداخلية لكل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار من منطلق الحرص على الوطن فإن مثل هذا الأخبار تخل بالوضع الأمني داخل بلادنا ليبيا.



إن الوزارة قد أشارت في وقت لاحق بعدم نقل الأخبار إلا بعد التأكد من صحة الخبر وأخذه من مصدره الرسمي حتى لا يتسبب ذلك في خلق نوع من التوتر وخلق فراغ أمني داخل البلاد.



وتطمئن وزارة الداخلية السادة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد إلي خروقات أمنية، وفقا للبيان.



وكانت قناة العربية ذكرت في وقت سابق أن مسلحين قاموا بمهاجمة مقرات ومواقع الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق ومقر القناة الرسمية الليبية التابعة للوفاق في طرابلس.



