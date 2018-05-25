لقاء قمة بين كونته وزعيمي الرابطة وحركة 5 نجوم

انسامد 25 مايو/ ايار/ يعقد رئيس الوزراء الايطالي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، جوزيبه كونته، اجتماعا في مجلس النواب مع الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، والسكرتير الفيدرالي للرابطة، ماتيو سالفيني.



"سنناقش كل ما ينبغي القيام به تمهيدا لتشكيل فريق الحكومخة المقبلة." هذا ما قاله زعيم حركة خمس نجوم مضيفا ان اللقاء سيكون عبارة عن حوار بين القوى السياسية الداعمة لحكومة جويبه كونته. وقبل لقاء القمة في مجلس النواب، التقى جوزيبه كونته بمحافظ البنك المركزي، انياتسيو فيسكو، في مقر عمل الاخير واستمر اللقاء لما يزيد على ساعة ونصف الساعة. تجدر الاشارة الى ان كافة التنقلات الرسمية التي قام بها جوزيبه كونته منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، تمت بواسطة سيارة اجرة عمومية مسبوقة ومتبوعة بسيارات حرس الحماية الخاص.



