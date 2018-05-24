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مصرع شخصين وإصابة 23 في حادث قطار وقع ليلة امس بالقرب من مدينة تورينو

    انسامد 24 مايو/ ايار/ اسفر اصطدام قطار بشاحنة حاويات ضخمة وقع ليلة الاربعاء/ الخميس في منطقة كالوزو بالقرب من مدينة توررينو، شمال غرب، عن مصرع شخصين واصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

    وخرج القطار عن سكته بعد اصطدامه بشاحنة حمولات خاصة ضخمة كانت واقفة على احدى معابر السكة قبيل مرور القطار، مما ادى الى انقلاب القاطرة الرئيسية وعربتين من القطار.

    والضحيتان، حسب ما افادت مصادر طبية، هما سائق القطار الايطالي، روبيرتو ماداو، 61 عاما، وسائق الشاحنة ستيفان اوريليانا، 64 عاما، روماني الجنسية.

    واضافت المصادر انه وبسبب عنف الحادث،، وجد المسعفون صعوبة بالغة في انتشال الجرحى الذين نقلوا بالمروحيات الى مستشفى بمدينة تورينو.

    وباستثناء ثلاثة جرحى يعانون من اصابات خطيرة، اشارت المصادر الطبية الى ان حالة البقية مستقرة.

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