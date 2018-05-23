ماتاريللا يستدعي جوزيبه كونته المرشح لرئاسة الوزراء

انسامد 23 مايو/ ايار/ استدعى رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريللا، جوزيبه كونته، المرشح لرئاسة الوزراء من قبل ائتلاف الاصفر (حركة خمس نجوم) والاخضر (الرابطة)، للحضور الى قصر الرئاسة (كويرينالي) ظهر اليوم.



ويأتي الاستدعاء بعد الاعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، وبعد المهلة التي طلبها رئيس الجمهورية للتشاور بهذا الصدد مع رئيسي مجلس الشيوخ والنواب.



وفي صباح اليوم اكد زعيما الائتلاف الحكومي وبناء على استفسار من قبل قصر الرئاسة، ان الفقيه جوزيبه كونته Giuseppe Conte ، هو المرشح الرسمي من قبلهما لرئاسة الوزراء. وتعليقا على الاستدعاء قال لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، اليوم تنطلق الجمهورية الثالثة...لقد سبق وان قلته لكم ووعدتكم به.



وتدارك قائلا ان القرار الاخير يعتمد بالطبع على رئيس الجمهورية. ومن جهة اخرى رحبت الرابطة عن طريق زعيمها ماتيو سالفيني، بالاستدعاء مضيفا ان الحكومة الجديدة مستعدة لمباشرة العمل حالا.

