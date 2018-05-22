رئيس الجمهورية يجري مشاورات مع رئيسي مجلسي الشيوخ و النواب بشأن رئيس الحكومة المقبلة

انسامد/ومع/ 22 مايو/ايار دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيسي مجلسي الشيوخ و النواب إلى إجراء مشاورات جديدة، اليوم الثلاثاء، بشان رئيس الحكومة المقبلة المقترح من قبل حركة خمس نجوم ورابطة الشمال. و اقترحت حركة خمس نجوم (الشعبوية) و رابطة الشمال (اليمين المتطرف ) أمس الاثنين على رئيس الجمهورية اسم جوسيبي كونتي المحامي غير المعروف جدا و البالغ من العمر 54 عاما لترؤس أول حكومة شعبوية لبلد أسس المشروع الاوروبي. و لمعرفة المزيد عن المحامي المرشح لمنصب رئيس الوزراء ، استقبل الرئيس الإيطالي زعيمي خمس نجوم لويجي دي مايو (31 عاما) والرابطة ماتيو سالفيني (45 عاما) ،لكن الاجتماع لم يفضي إلى الحسم في اسم رئيس الحكومة، بل فضل سيرجيو ماتاريلا إشراك مؤسسات عليا في قرار اختيار من عدمه المحامي المقترح لتولي هذا المنصب، حسب الصحف الإيطالية. وفي الوقت الذي كان فيه سالفيني في مكتب الرئيس ماتاريلا ، صرح دي مايو مساء أمس بأنه اقترح بمعية رئيس الرابطة اسم جوسيبي كونتي على رئيس الجمهورية. و بالنسبة له فإن كونتي "سيدفع ربما بعجلة تشكيل الحكومة"، مضيفا "أقول لمن يدعون أن جوسيبي كونتي لم ينتخب بأنه كان في فريقي وصوت له 11 مليون إيطالي ". و تكتم كل من دي مايو وسالفيني على اختيارهما لكونتي عقب استكمال البرنامج الحكومي المشترك الذي يبتعد عن نهج التقشف و "إملاءات" بروكسل، وقد وافق عليه أكثر من 90 في المائة من نشطاء ومناصري الحركة والرابطة. وكان كل من الزعيمين يطمح لقيادة أول حكومة مناهضة للمؤسسات في بلد هو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، لكنهما أرغما على اختيار شخص ثالث في ظل صراع ضار على السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. في المقابل، توقعت الصحف الإيطالية أن يحتفظ زعيمي الحزبين بمنصبين أساسيين في الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية لسالفيني ووزارة كبرى للتنمية الاقتصادية و العمل لمايو. و كشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نتائجه أمس الاثنين أن 60 في المائة من الإيطاليين يؤيدون حكومة للرابطة وحركة خمس نجوم، في حين يتمنى 25 في المائة فقط من الناخبين فشل مشروع الحكومة الشعبوية لإعادة إجراء الانتخابات. و اعتبرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا ) أن الشخصية التي ستتولى حقيبة الاقتصاد تبقى ذات أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل البلاد ، حيث يرتقب أن تتطرق مشاورات الرئيس الإيطالي مع رئيسي مجلسي الشيوخ و النواب للإسم الأنسب لتولي وزارة الاقتصاد ، مضيفة أن المشاورات قد تتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء من أجل الحسم في التشكيلة الحكومية بأكملها.

