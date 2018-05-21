اجتماع يضم دول الجوار الليبي فى الجزائر

أنسامد - 21 مايو/آيار- يشارك السيد خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر الذي يُعقد الاثنين في الجزائر ، في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و"إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا".



وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها علي صفحتها في موقع "فيس بوك" إن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا منذ الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في 17 ديسمبر 2017 بتونس، والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل مساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ ّ "خطّة العمل من أجل ليبيا" ولبحث جملة من الأفكار والرؤى حول السبل الكفيلة بإعطاء دفعة لمسار التسوية السياسية في هذا البلد الشقيق على أساس الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015.



يذكر أنه تم عقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فبراير 2017، عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث انعقدت على التوالي بالجزائر في يونيه 2017 وبالقاهرة في نوفمبر 2017 وبتونس في ديسمبر 2017.



