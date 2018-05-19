الدولي للصحفيين يدين القوة الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين

أنسامد - 19 مايو/آيار - أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة استخدام القوة الوحشية والعشوائية، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان: أصيب 13 صحفيا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في غزة أمس الاول 14 مايو، إثر فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران على المتظاهرين الفلسطينيين على طول حدود غزة.



وضمّ "الاتحاد" صوته إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، في إدانة جرائم الاحتلال، وخاصة بحق الصحفيين.



