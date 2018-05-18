تركيا تفرض ضرائب على بضائع أمريكية

انسامد 18 مايو/ ايار/ ردا على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم اضافية على واردات الصلب والالمنيوم، قررت تركيا اتباع مبدأ المعاملة بالمثل بفرض ضرائب على عدد من المنتجات الامرريكية.



واوردت وكالة الاناضول نقلا عن مصادر في وزارة الاقتصاد التركي ان تركيا قررت فرض ضرائب على البضائع الأمريكية المنشأ من الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.



وأشارت المصادر الى أن قيمة الواردات التركية من تلك المنتجات تصل 1.8 مليار دولار، بينما ستصل قيمة الضرائب التي ستفرضها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار.



ويذكر ان قرار انقرة جاء بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأمريكية لإعفاء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وقع مطلع مارس / آذار الماضي، على قرار فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 يوما على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك