قمة إسطنبول تبحث خطوات الدول الإسلامية تجاه القدس

انسامد 17 مايو/ ايار/ " القمة الاسلامية الطارئة المزمع عقدها غدا الجمعة في مدينة اسطنبول، تروم الى بحث مواقف وخطوات الدول الاسلامية للدفاع عن قضيتي فلسطين والقدس عبر التعاون والتضامن مع الدولة الفلسطينية وشعبها." هذا ما قاله المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن في بيان له اليوم الخميس بخصوص قمة منظمة التعاون الاسلامي التي ستشهد مشاركة رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في المنظمة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



واوردت وكالة الاناضول تصريحات لقالن قال فيها ان القمة ستبحث ايضا انتهاك الادارة الامريكية للقانون الدولي بنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس الى جانب التطورات الخطيرة التي برزت بعد قتل الفلسطينيين الابرياء المشاركين في تظاهرات سلمية في غزة.



واكد قالن ان الاحتلال الاسرائيلي والقضية الفلسطينية لاتهم الدول الاسلامية فقط، بل هي قضية مشتركة لكل المؤمنين بالقانون والعدل.



واختتم قالن، ان القمة الاسلامية الطارئة ستشهد مناقشة الخطوات الرامية الى تحريك الراي العام العالمي من اجل المظالم في فلسطين.



