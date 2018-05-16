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الاتحاد الاوروبي مستعد لتفعيل "نظام المنع" ضد العقوبات الامريكية على ايران

    انسامد 16 مايو/ ايار/ اعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الهجرة والشؤون التجارية، ديميتريس افراموبولوس، ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتفعيل نظام المنع لحماية العمليات الاقتصادية الاوروبية مع ايران ضمن اطار الاتفاق النووي وضد العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها بحق ايران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. واضاف، لقد تم التطرق الى هذا الموضوع في اجتماع مجلس المفوضين وستتم مناقشته من قبل القادة الاوروبيين في قمة الاتحاد الاوروبي التي ستنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا. يذكر ان نظام المنع يحيل دون تطبيق العقوبات التي تتخذها اطراف اخرى في بلدان الاتحاد الاوروبي.

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