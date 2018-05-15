يلدريم يطالب الدول الاسلامية باعادة النظر بعلاقاتها مع اسرائيل

انسامد 15 مايو/ ايار/ على خلفية المجزرة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة يوم امس، لعن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اسرائيل وادان الادارة الامريكية لتقويضها اجواء السلام في المنطقة. واوردت وكالة الاناضول نقلا عن تصريحات ادلى بها يلدريم اليوم الثلاثاء امام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، " نلعن وندين بشدة اسرائيل التي تمطر الفلسطينيين الابرياء والمظلومين المتظاهرين سلميا بالرصاص، كما ندين الادارة الامريكية التي تصب الوقود على اجواء السلام. وشدد رئيس الوزراء التركي على ضرورة اعادة الدول الاسلامية النظر في علاقاتها مع اسرائيل مشيرا الى ضرورة تضامن العالم الاسلامي ضد الظلم الناجم عن ممارسات اسرائيل في غزة وعدم التزام الصمت حياله.

