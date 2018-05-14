انقاذ 180 مهاجر غير شرعي امام السواحل الليبية

أنسامد - 14مايو /أيار - تمكنت قوات حرس السواحل الليبي /الاحد / من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، من بينهم (15) إمرأة وعدد (7) اطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين.



وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية إن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية (سورية، مصرية، جزر القمر)، مشيرا إلي أن عملية الإنقاذ تمت علي بعد 36 ميلا بحريا شمال منطقة القره بوللي غرب البلاد.



وأضاف مكتب الإعلام والثقافة البحرية في صفحته علي موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلي قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة.



