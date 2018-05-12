رئيس المفوضية الاوروبية يدعو لاصلاح منظومة دبلن

انسامد - 12 مايو / ايار - دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة إلى "إصلاح منظومة دبلن" بشأن المهاجرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنسامد.



جاء ذلك في خطاب ألقاه جان كلود يونكر في فلورنسا بإيطاليا حول حالة الاتحاد الاوروبي. وأضاف يونكر "خلال أزمة المهاجرين ، وقبل الأزمة الاقتصادية والمالية ، اكتشفت أن هناك أوروبيين مستعدين" لبذل الجهد من أجل التضامن".



وقال يونكر " كانت هناك خلافات في التضامن الأوروبي وقد بدت واضحة خلال أزمة المهاجرين. كنت من بين الذين اعتقدوا أنه علينا الاعتراف بكرامة الشعبين الإيطالي واليوناني الذين طالبوا بمزيد من التضامن: انضممنا إليهم ، ولم نستطع ان نتخلي عن تلك الدول. للأسف جاءت مساندتنا لهم متأخرة".



