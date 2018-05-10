ضربة اسرائيلية ضد المواقع الايرانية في سوريا

انسامد - 10 مايو / ايار - اعلن افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلى اليوم ان القوات الاسرائيلية ضربت تقريبا جميع البنى التحتية الايرانية فى سوريا ردا على هجوم صاروخى ايراني الليلة الماضية على مرتفعات الجولان.



قال الجيش الإسرائيلي إن 20 صاروخا أطلقها الحرس الثوري الإيراني على مواقعه خلال الليل.



تم إسقاط الصواريخ من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية .



قال المتحدث العسكري الكولونيل جوناثان كونريكوس إن الهجوم الإيراني على إسرائيل "خطير للغاية".



وردت إسرائيل باستهداف العشرات من المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا ، بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومواقع اللوجستيات ومراكز الاستخبارات ، وقال كونريكس في ما وصفه بأنه أكثر العمليات الإسرائيلية أهمية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.



