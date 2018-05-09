وزير خارجية ايران: البقاء في الاتفاق النووي المشترك مرهون بضمان كامل للمصالح الايرانية

انسامد 9 مايو/ايار/ جاء رد الفعل الايراني على اعلان امريكا الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، عبر تغريدة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال فيها ان الجهود الدبلوماسية ستبدأ لمعرفة هل يمكن لبقاء ايران في الاتفاق النووي ان يضمن المصالح كاملة ام لا". واضاف ان رد حكومة طهران على الانسحاب يعتمد على نتائج الجهود الدبلوماسية التي ستبذلها طهران لكي ترى هل يمكن لها للبقاء في خطة العمل المشتركة ان يضمن كامل مصالح ايران؟ وفي نفس السياق افادت وكالة تسنيم نقلا عن تصريحات قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي ان قضية امريكا مع ايران ليست متعلقة بالطاقة النووية، انها مجرد ذرائع لان العداء الامريكي للجمهورية الاسلامية لم ينتهي. وعلى الصعيد الاوروبي قالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته مساء يوم امس مباشرة بعد انسسحاب امريكا من الاتفاق النووي الايراني: نعتزم الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران كمجتمع دولي، موضحة ان الاتفاق النووي مع ايران ليس اتفاقا بين طرفين يمكن الغاءه من جانب واحد. وشددت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية على اهمية الاتفاق بالنسبة لامن المنطقة واوروبا والعالم كله، واكدت ان الاتحاد الاوروبي سيواصل التزامه بالاتفاق ما دامت ايران ملتزمة به. وجاء رد الفعل الايطالي متماشيا مع سياسة الاتحاد الاوروبي حيث دعا رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. واوضح جينتيلوني على تويتر ان الاتفاق يسهم في تحقيق الامن في المنطقة ويوقف الانتشار النووي. واختتم قائلا ان ايطاليا ستقف بجانب حلفائها الاوروبيين في الحفاظ على التزاماتها.



وفي تركيا قال ابراهيم كاالن، المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي ان قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي سيزعزع الاستقرار ويثير صراعات جديدة، مضيفا إن الاتفاق المتعدد الأطراف سيستمر مع الدول الأخرى وأن تركيا ستواصل معارضتها لكل أشكال الأسلحة النووي