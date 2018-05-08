مساع مصرية ايطالية لكشف الغموض عن مقتل ريجيني

انسامد 8 مايو/ ايار/ اعلن وزير الخارجية الايطالية انجيلينو الفانو عن ترحيبه بالمهمة المقبلة التي سيقوم بها وفد من قضاة النيابة العامة بروما الى القاهرة للمشاركة في عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو الانفاق التي ارتادها الباحث الايطالي جوليو ريجيني قبل اختفائه والعثور على جثته على جانب احد شوارع العاصمة المصرية القاهرة قبل عامين ونصف تقريبا.



واضاف الوزير، اخذنا علما بان التسجيلات التي طالما طالبنا القضاء المصري بتوفيرها لنا، ستكون متاحة للقضاة الايطاليين. واعتبر الفانو تواجد السفير الايطالي في القاهرة هاما جدا في تقدم التحقيقات، معبرا عن امله في الوصول الى الحقيقة الكاملة الخاصة بالموت المأساوي لجوليو ريجيني. وشدد الفانو على ان وجود السفير الايطالي "كانتيني" في القاهرة الى جانب النائب العام الايطالي جوزيبه بينياتوني، سيسمحان بالعثور على قطعة جديدة في فسيفساء هذه القضية، حسب وصفه. وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ان مجلس الوزراء ناقش قضية ريجيني مضيفا ان الوزير الفانو هاتف النائب العام بينياتوني بهذا الصدد.



يذكر ان ايطاليا سحبت سفيرها السابق مباشرة بعد مقتل الباحث ريجيني آخر تطورات قضية ريجيني هاتف واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وايطاليا في سبتمبر/ايلول الماضي بتعيين سفير ايطالي جديد لدى الجمهورية المصرية.



