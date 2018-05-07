حزب النهضة الاسلامي يعلن الفوز في الانتخابات البلدية في تونس

انسامد 7 مايو/ايار/ انطلقت في تونس صباح يوم امس الاحد الانتخابات البلدية الاولى التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في عام 2011، واسفرت استطلاعات الراي للناخبين بعد التصويت الذي شهد اقبالا ضئيلا بنسبة 34.4 في المئة بسبب السخط الشعبي على الطبقة السياسية، عن فوز حزب النهضة الاسلامي في الانتخابات البلدية للعاصمة تونس بفارق 5 في المئة عن حزب "نداء تونس". ويحتل حزب النهضة الاسلامي، حسب ما اشارت اليه بعض استطلاعات الراي، المركز الاول على الصعيد الوطني ايضا بنسبة 27.5 في المئة، متبوعا بالحزب الحديث "نداء تونس" بنسبة 22.5 في المئة بينما احتل التكتل اليساري الموسوم بالجبهة الشعبية المركز الثالث بنسبة 5.3 في المئة وجاء حزب التيار الديمقراطي في المركز الرابع بنسبة 4.9 في المئة.



