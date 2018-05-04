دعوات إلى إزالة العوائق أمام حركة التجارة الإيطالية العربية

دعا رايموندو سكيافوني Raimondo Schiavone المدير الإداري لغرفة التعاون الإيطالية - العربية، إلى إزالة العوائق أمام انسياب حركة التجارة بين بلاده والدول العربية، وأوضح أن تسهيل منح تأشيرات الدخول للشركات العربية إلى إيطاليا من شأنه الإسهام في تعزيز التجارة بين الجانبين.



باري/ أكد رايموندو سكيافوني المدير الإداري لغرفة التعاون الإيطالية - العربية، أن إزالة العديد من العوائق مثل تلك التي ترتبط بمنح تأشيرات الدخول يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز التجارة بين بلاده والدول العربية. صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول للشركات وقال سكيافوني في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إنه "خلال عملنا الذي يتضمن جلب الشركات العربية إلى إيطاليا، غالبا ما نجد صعوبة في الحصول على تأشيرات الدخول للشركات في الوقت المناسب، وهذا بالطبع أحد الأسباب في إعاقة عملنا، ويتعين على السفارات الإيطالية أن تكون أكثر إنتباها". وكان سكيافوني يتحدث خلال فعاليات اليوم الأول من اجتماعات بورصة الشركات الإيطالية - العربية المنعقدة في باري حاليا. وأوضح أن "إيطاليا تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وهناك العديد من الاتفاقات الدولية حاليا بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ونحن نتعامل معها، والمعهد الإيطالي للتجارة الخارجية يلعب دورا هاما في هذا المجال".



وعن الأحكام المسبقة التي يطلقها بعض رجال الأعمال بشأن الدول العربية، قال سكيافوني إنه "من المؤكد أن هناك البعض منها، وبشكل خاص في هذه الأوقات التي يبدو فيها الوضع الجيوسياسي غير واضح". قنوات آمنة وأضاف أنه "على الرغم من ذلك، فنحن نتحرك من خلال قنوات آمنة، حيث تذهب شركاتنا إلى المناطق التي بها هامش أمني مضمون، وفي الوقت الحالي فإن دول الخليح آمنة، وكذلك دول شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس والمغرب، وأيضا مصر ولبنان". وتابع " نحن كغرفة تعاون إيطالية - عربية توصلنا إلى مذكرة هامة مع حكومة إقليم بوجليا من أجل إنشاء ممر يؤدي مع مرور الوقت إلى أن تتمكن الشركات في بوجليا من الوصول إلى تلك الأسواق بثقة كبيرة". وختم قائلا " نحن نتحدث عن الأسواق القريبة، حيث يوجد توجه ثقافي مختلف مقارنة بالأسواق التقليدية، ونحن بحاجة إلى التعامل مع منتجات تتطلب الحصول على شهادة لها".



