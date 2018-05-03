روسيا تتهم الولايات المتحدة بنهج عملية تفكيك سوريا

انسامد/ومع/ 3 مايو/ايار/ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "ماضية عمليا في نهج تفكيك سوريا" ،من خلال ت"عزيز تمركزها شرق نهر الفرات". وأضاف لافروف، في حديث لمجلة (بانوراما) الإيطالية، نقلت مضامينه وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) ،أنه "بالرغم من أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أكدا أن هدفهما الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، إلا أنه على المستوى العملي تبين أن الولايات المتحدة تتمركز الآن على ضفة الفرات الشرقية، وتسير عمليا على نهج تفكيك البلاد، كما أن بعض حلفاء واشنطن يشجعون هذا التوجه". وفي سياق متصل، وصف رئيس الدبلوماسية الروسية "الاتهامات" الموجهة ضد روسيا بشأن تطهير موقع الهجوم الكيميائي في دوما بأنها "عبثية"، وقال "لا يمكننا قبول منطق أولئك الذين يصدرون الاتهامات السخيفة التي تزعم أن الخبراء العسكريين الروس قاموا بتأخير وصول الخبراء، وعملوا على تطهير المكان". وفي موضوع آخر، أكد لافورف أن العلاقات الروسية الأمريكية "ماضية في التدهور بسبب الخوف من روسيا داخل المؤسسة الأميركية، والذي يلغي المبادرات الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب". ومضى قائلا "إذا انبثقت بعض الدوافع الإيجابية عن الرئيس الأمريكي، فإنهم يلغونها تماما بسبب الخوف من روسيا داخل المؤسسة الأمريكية، حيث يعتبرون روسيا بمثابة تهديد ،ويدعون إلى كبحها من خلال استخدام العقوبات وغيرها من آليات الضغط".



