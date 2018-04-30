صواريخ معادية تستهدف مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب

انسامد - 30 ابريل / نيسان - تعرضت مواقع عسكرية في ريفي حلب وحماة لضربات جوية صاروخية، حسبما أعلن الجيش السوري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله " عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد".



وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أورد أنباء عن سماع دوي انفجارات متعاقبة في ريف حماة.



ونقلت وكالة رويترز عن سكان في المنطقة قولهم إن التفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات إيرانية تساند الحكومة السورية.



وكانت إسرائيل قد شنت ضربات صاروخية مماثلة على مواقع للميليشيات الإيرانية في سوريا.



وقال مصدر في المعارضة المسلحة إن أحد المواقع التي قُصفت كان قاعدة للجيش السوري معروفة باسم "جسر 47"بالقرب من حماة، يشتهر بأنه مركز تجنيد للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران التي تقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.



وقال مصدر استخباراتي يتابع سوريا عن كثب إنه يبدو أن عددا من الهجمات الصاروخية استهدف عدة مراكز للسيطرة الخاصة بالميليشيات المدعومة من إيران، وإن هناك عشرات القتلى والجرحى.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الهجمات استهدفت مخازن للأسلحة وإنه سمعت المزيد من الانفجارات.



وكانت اسرائيل استهدفت على مدى الصراع في سوريا مواقع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، واستهدفت على وجه الخصوص قوافل حزب الله من وإلى سوريا وخطوط إمداداته.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر إن بلاده ستستمر في "التحرك ضد الإيرانيين في سوريا".



وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت نيويورك تايمز، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل ضربت قاعدة جوية سورية كانت طهران تستخدمها. وقالت وكالة أنباء تنسيم الإيرانية إن سبعة من القوات الإيرانية قتلوا في الهجوم.



