صِدام بين رينزي ودي مايو ينسف امكانية تحالف الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم لتشكيل الحكومة

انسامد 30 ابريل/ نيسان/ اكد السكرتير السابق للحزب الديمقراطي ماتيو رينزي Matteo Renzi يوم امس اثناء استضافته في البرنامج التلفزيوني "كيف ستكون حال الطقس الان" ان نتائج الانتخابات الاخيرة التي اجريت في الرابع من مارس/ اذار الماضي، اسفرت عن فوز حركة خمس نجوم والرابطة من جهة وخسارة الحزب الديمقراطي من جهة اخرى. ولايستطيع الحزب الخاسر في الانتخابات، اوضح رينزي، المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، لان الامر الاخير يعني عدم جدية الانتخابات والديمقراطية، مشددا على ان حزبه سيبقى في صفوف المعارضة لحكومة يتعين على الفائزين في الانتخابات (تحالف وسط اليمين برئاسة الرابطة وحركة خمس نجوم) تشكيلها. التصريحات الاخيرة اثارت غضب زعيم حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو Luigi Di Maio واصفا رينزي بان انانيته لاحدود لها، مضيفا ان حركته قامت بما كان ينبغي عليها القيام به اي الانفتاح على الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة، لاسيما بعد فشل المشاورات التي تمت في السابق بينها وبين زعيم الرابطة، ماتيو سالفيني Matteo Salvini .

