شرطة نابولي تعتقل مهاجرا تلقى تعليمات من داعش بدهس المارة

انسامد/ومع/ 27 ابريل/ نيسان أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ألقت القبض على طالب لجوء سياسي بمدينة (نابولي) يحمل جنسية غامبيا تلقى تعليمات من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) للقيام بعملية دهس. وقال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابريللي، خلال مؤتمر صحفي مع مدعي عام (نابولي) جوفاني ميليللو ، أمس الخميس، إنه تم توقيف المهاجر في 20 أبريل الجاري خلال عملية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب وتحت إشراف المدعي العام الذي أكد حبسه بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي". وأوضح أن المهاجر الذي يدعى الحاجي توراي (21 عاما) كان قد وصل الى إيطاليا من ليبيا عبر البحر مع مئات من المهاجرين في 22 مارس 2017 و أقام في (نابولي) منذ عام في انتظار البت في طلب تقدم به للحصول على اللجوء السياسي. وأشار إلى أن المتهم أعلن ولاءه لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في تسجيل مصور (فيديو) تم كشفه على شبكة التواصل الاجتماعي (تيلغرام) معترفا بتلقيه طلبا للقيام بعملية دهس المارة بسيارة . وذكر المصدر ذاته أن المعتقل ، الذي قال في مراسلاته أنه "في مهمة" مطالبا بالحصول على المال ، نفى في التحقيقات أي نية له لتنفيذ التعليمات التي تلقاها. وفي هذا الصدد ، أكد غابريللي "أن الكشف والقبض على المتهم دليلان على نجاعة عمل المنظومة الأمنية بمختلف أجهزتها في مكافحة الإرهاب