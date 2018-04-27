الحزب الديمقراطي يؤجل مفاوضات تشكيل الحكومة مع حركة 5 نجوم الى ما بعد مؤتمره السياسي في 3 مايو/ايار

محمود الدليمي انسامد 27 ابريل/ نيسان/ خلافا لتوقعات انصار حركة خمس نجوم انفسهم، اسفر اجتماع الكتل البرلمانية التابعة للحركة عن منح الضوء الاخضر لزعيمها لويجي دي مايو Luigi Di Maioللانفتاح على الحزب الديمقراطي سعيا لتشكيل حكومة عبر المبادرة الاخيرة التي قام بها دي مايو بعد ان اعلن مؤخرا فشل المفاوضات مع الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني Matteo Salvini . ورغم طلبات التوضيحات العديدة والموافقة على مضض من قبل بعض برلمانيي الحركة، اقر اعضاء حركة خمس نجوم بضرورة خوض غمار الجولة الجديدة من المفاوضات التي قد تمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة بالتحالف مع الحزب الديمقراطي.



اتسم الاجتماع، حسب قول بعض المصادر المقربة من الحركة، بالتركيز على "السياسة الواقعية Realpolitik " موضحا ان قادة الحركة شددوا على ضرورة تنفيذ المحاور الهامة بالنسبة لهم مثل راتب المواطنة وتخفيض الضرائب لاصحاب المداخيل الضئيلة فضلا عن تحسين بعض جوانب "قانون العمل" الذي يعد احد مفاخر الحزب الديمقراطي بينما يواجه انتقادات شديدة من قبل الاحزاب التي فازت في الانتخابات الاخيرة: الرابطة وحركة خمس نجوم. وبهذا الصدد (قانون العمل) اعلنت حركة خمس نجوم انه من المهم ان يفهم الاخرين (الحزب الديمقراطي)اننا لانرفض قانون العمل برمته بل نسعى لتقليص بعض جوانبه التي تؤدي الى "مؤقتية العمل والذي غالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر".



يذكر ان القاعدة الشعبية لحركة خمس نجوم التي تعبر عن ارائها عبر الانترنت، تفضل التفاوض وتشكيل الحكومة المحتملة مع الرابطة (رابطة الشمال سابقا) بدلا من الحزب الديمقراطي، ولكن فشل المفاوضات بين لويجي دي مايو (حركة خمس نجوم) وماتيو سالفيني زعيم الرابطة، فرض على الاولى الانصياع لمتطلبات "السياسة الواقعية" والتفاوض مع الحزب الديمقراطي.



وكان رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريللا Sergio Mattarella قد كلف في بادىء الامر رئيسة مجلس الشيوخ ماريا البيرتي كازيللاتي Maria Alberti Casellati بالقيام بمشاورات مع يمين الوسط الذي يتكون من الرابطة وفورتسا ايتاليا واشقاء ايطاليا لاستكشاف امكانية تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي اجريت في الرابع من مارس/اذار الماضي والتي لم تسفر عن فوز اي من الاحزاب اوالتحالفات الايطالية بالاغلبية التي تسمح لها بتشكيل الحكومة دون الاستعانة بالتحالف مع الاحزاب الاخرى. وبعد فشل المشاورات السابقة الذكر بسبب اصرار دي مايو على تخلي سالفيني عن حليفه سيلفيو بيرلوسكوني الذي يعد بالنسبة للحركة رمزا لكل مساوىء الحكومات السابقة، قام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو Roberto Fico بنفس المهمة ولكن بالتشاور مع الحزب الديمقراطي. وبعد انتهاء مدة المشاورات اعلن فيكو ان مهمته كانت ايجابية اذ يقوم كل من حركة خمس نجوم بالتفاوض حاليا مع الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة المقبلة.



ورغم اعلان فيكو عن النتائج الايجابية لمهمته، تبقى مسالة تشكيل الحكومة بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي معقدة وصعبة للغاية اذ ان الكتلة البرلمانية الموالية لسكرتير الحزب الديمقراطي المستقيل ماتيو رينسي، ترفض فكرة التحالف مع خمس نجوم جملة وتفصيلا وذلك على عكس الاقليات الاخرى في الحزب بزعامة كل من اورلاندو وفرانتشيسكيني وايميليانو المنفتحة على التفاوض مع حركة خمس نجوم.



الحزب الديمقراطي لم يتخذ لحد الان القرار الخاص بالتحالف مع حركة خمس نجوم مؤجلا اياه الى ما بعد مؤتمره السياسي الذي سينعقد في الثالث من الشهر المقبل.



تعليق الصورة: روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب