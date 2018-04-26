بابا الفاتيكان يدعو مسؤولي كنائس الشرق الاوسط الى حوار لتعزيز السلام

انسامد 26 ابريل/ نيسان دعا فرانتشيسكو Francesco بابا الكنيسة الكاثوليكية مسؤولي الكنائس في الشرق الاوسط الى حوار لتعزيز السلام في هذه المنطقة، وذلك بمناسبة لقاء من المقرر انعقاده في السابع من تموز/يوليو المقبل في مدينة باري بجنوب شرق ايطاليا، بحسب ما أعلنه الفاتيكان في بيان له يوم امس الاربعاء.



وأوضح البيان ان "الحبر الاعظم سيتوجه الى باري النافذة على الشرق ... في يوم من التأمل والصلوات حول الوضع المتأزم في الشرق الاوسط".



وأضاف ان البابا سيدعو خلال هذا اللقاء الرعوي "رؤساء الكنائس والابرشيات".



وكان البابا أعرب مرارا عن قلقة ازاء الوضع في الشرق الاوسط وسوريا تحديدا وايضا ازاء المسيحيين الذين يواجهون تهديدا في المنطقة.



وكان البابا الارجنتيني وجه نداء مطلع نيسان/ابريل لانهاء "الابادة الجارية" في سوريا ودعا الى "المصالحة في الاراضي المقدسة