الرئيس الإيطالي يكلف رئيس مجلس النواب باستكشاف فرص تشكيل الحكومة الجديدة

انسامد /ومع/ 24 ابريل/ نيسان/ كلف رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا Sergio Mattarella ، مساء يوم الاثنين، رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو Roberto Fico ، ببحث سبل تشكيل ائتلاف حكومي بين حركة خمس نجوم و الحزب الديمقراطي، بعد انتخابات 4 مارس التي لم تفرز أي أغلبية برلمانية.



و قال متحدث باسم القصر الرئاسي (الكويرينالي) للصحفيين إن الرئيس ماتاريلا "عهد إلى رئيس مجلس النواب مهمة التحقق من إمكانية التوفيق بين خمس نجوم والحزب الديمقراطي لتكوين أغلبية برلمانية من أجل تشكيل الحكومة بحلول يوم الخميس المقبل". من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب والقيادي البارز في حزب خمس نجوم روبيرتو فيكو، في بيان مقتضب، أن المهمة المنوطة به تتركز على تحديد فرص تشكيل ائتلاف بين حركته و الحزب الديمقراطي. وأبرز أن سيباشر العمل فورا من أجل إنجاز هذه المهمة التي ستنطلق أساسا من المواضيع و البرنامج السياسي الذي يخدم مصلحة البلاد. و يأتي هذا التكليف عقب فشل رئيسة مجلس الشيوخ ماريا اليزابيتا كازيلاتي يوم الجمعة الماضي في مهمتها التي تمثلت في التوصل لاتفاق بين القوى السياسية الكبرى بما يسمح بتشكيل ائتلاف بين تحالف اليمين و حزب خمس نجوم ، وذلك بسبب رفض لويجي دي مايو رئيس هذه لحركة الدخول مع حزب رابطة الشمال في ائتلاف يضم حزب فورتسا إيطاليا الذي يتزعمه سيلفيو بيرلسكوني