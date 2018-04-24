عبد الملك الحوثي يتوعد بالانتقام لمقتل صالح الصماد

انسامد - 24 ابريل / نيسان - توعد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن بالانتقام لمقتل صالح علي الصماد القيادي السياسي البارز بالحركة في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية.



وألقى الحوثي باللوم على ما وصفه بـ"قوات العدوان الأمريكية والسعودية" وتوعد بالثأر والانتقام.



وكانت السعودية قد بدأت عملية عسكرية في اليمن في 25 من مارس/آذار من عام 2015، أطلقت عليها "عاصفة الحزم" لاستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.



وما زال التحالف، الذي يدعمه الغربـ يقاتل منذ ثلاث سنوات حركة الحوثيين، التي تسيطر على المنطقة، وعلى مساحة كبيرة من شمال اليمن.



"جريمة لن تمر" وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية أن الصماد، رئيس "المجلس السياسي"، قُتل يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وحل مهدي المشاط رئيسا للمجلس مكان الصماد.



ويعد المجلس السياسي هيئة تنفيذية عليا شكلت من تحالف الحركة الحوثية "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن في صنعاء في 28 يوليو/تموز.



وعين الصماد رئيسا للمجلس في أغسطس/آب 2016.



وكانت السعودية قد أعلنت قائمة تضم 40 قياديا ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين الحوثيين" ورصدت مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنهم، وكان تسلسل الصماد الثاني في هذه القائمة.



ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بيان نعي صدر عن المجلس السياسي الذي كان يرأسه، وقد دعا المجلس اليمنيين إلى المشاركة في تشييعه، كما اعلن الحداد في البلاد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لأربعين يوما.



