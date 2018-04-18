البحرية الليبية تنقذ 217 مهاجرا غير شرعي في مياه "المتوسط"

انسامد 18 ابريل/ نيسان أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي في مياه البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة "القره بولي"، شمال غربي البلاد.



وقالت البحرية، في بيان صحفي لها، الأربعاء، إن "دورية لحرس السواحل تمكنت، الثلاثاء، من إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي بينهم 85 امرأة و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين قبالة شاطئ شمال مدينة القره بولي". وأشارت إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، دون تفاصيل. وذكرت أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، قبل أن يتم تسليمهم إلى مركز إيواء "تاجوراء" (شمال غرب) التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية، في حكومة الوفاق الوطني. ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.



