موغيريني: نريد تفعيل مفاوضات السلام في سوريا بعد الضربات

انسامد 16 ابريل/ نيسان/ قالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، إن الاتحاد يريد تفعيل مفاوضات السلام حول سوريا، في اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك عقب الضربات الغربية التي استهدفت مواقع لنظام دمشق.



وقالت موغيريني في تصريحات قبل ترؤسها المحادثات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم،: "إن هناك حاجة لتفعيل عملية السلام حول سوريا بقيادة الأمم المتحدة".



وأضافت أن "الناس يعانون ويموتون، وأعتقد أن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يتحمل المسؤولية عن ذلك"، حبسما نقلت وكالة أسوشييتد برس.



ومن المنتظر أن يحضر أكثر من 70 وفدًا مؤتمر بروكسل الثاني "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في 24- 25 نيسان/إبريل الجاري، وفق الوكالة ذاتها.



من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "يتعين علينا مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى حل من خلال مجلس الأمن الدولبي لإنه الطريق الوحيد لتحقيق التقدم". النظام السوري متردد في المشاركة بالعملية السياسية (موغيريني) بروكسل 16 أب بروكسل 16 أبريل 2018 /ومع/ قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، إن النظام السوري متردد في المشاركة بالعملية السياسية عبر مفاوضات جنيف. وأضافت موغيريني، في تصريح للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الذي يركز على الملف السوري، أن "الشعب السوري سئم من الحرب والنزاع ما قد يعطي زخما لمفاوضات جدية". ودعت ايران وروسيا إلى محاولة اقناع دمشق ببدء مفاوضات جادة ومجدية في جنيف. وأكدت ان اجتماع اليوم سيحضر لمؤتمر بروكسل حول سوريا المزمع الاسبوع المقبل والذي يسعى الى اعادة اطلاق عملية السلام في سوريا بقيادة الامم المتحدة. وأشارت إلى انها بحثت امكانية اعادة اطلاق عملية السلام يوم أمس الاحد في أشغال القمة العربية في المملكة العربية السعودية