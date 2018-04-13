رئيس الجمهورية:" إيطاليا تحتاج إلى حكومة تمتلك صلاحيات التعامل مع حالة "الطوارئ الدولية"

انسامد/ ومع/ 13 ابريل/نيسان/ أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا Sergio Mattarella، خلال الجولة الأولى من المشاورات الرسمية مع الاحزاب السياسية ، على حاجة بلاده إلى تشكيل حكومة تمتلك الصلاحيات الكافية "للتعامل على الخصوص، مع حالة الطوارئ الدولية". وأوضحت صحيفة (لاريبوبليكا) على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس ، أن حالة الطوارئ الدولية تتعلق بإمكانية إقلاع مقاتلات أمريكية من القاعدتين الجويتين الأمريكيتين أفيانو (شمال-شرق إيطاليا) وسيغونيلا (إقليم صقلية جنوب البلاد)، لضرب البنيات التحتية العسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد. و حسب اليومية الإيطالية فإن ماتاريلا "أعرب عن قلقه إزاء رياح الحرب التي تهب مرة أخرى". من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، باولو جينتيلوني إنه "لا يمكن التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية". وأضاف جينتيلوني ، في تصريح للصحافة ، أن "استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال"، معتبرا أنه "لا يجب الصمت أمام صور الأطفال يختنقون بالغازات السامة" . وقال "يبدو أن هذه المأساة لا نهاية لها في سورية". و اعتبر أن التوصل إلى حل للأزمة السورية يتطلب العمل من أجل إحلال السلام و الالتزام بإجراء مفاوضات وفق التواريخ المحددة لها.

