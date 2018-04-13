أصداء التصعيد العسكري ضد سورية تخيم على اليوم الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة الايطالية

انسامد/ومع/ 13 ابريل/ نيسان/ تخيم أصداء التصعيد العسكري بشأن الأزمة السورية على اليوم الثاني من مشاورات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان و تمتع بالصلاحيات الكافية "للتعامل مع الأحداث ضمن تحالفاتها الدولية". وكتبت الصحف الإيطالية أن قلق إيطاليا حيال تهديدات الولايات المتحدة وفرنسا بتوجيه ضربات ضد سوريا ردا على هجوم كيماوي مفترض، قد "تجعل رئيس الجمهورية على استعداد لاتخاذ قرارات تعجل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع حالة الطوارئ الدولية". وأوضحت أن "احتمال إقلاع مقاتلات أمريكية من القاعدتين الجويتين الأمريكيتين أفيانو (شمال-شرق إيطاليا) وسيغونيلا (بصقلية -جنوب )، لضرب البنيات التحتية العسكرية لنظام بشار الأسد "، يثير قلق إيطاليا، التي أعلنت أنها "لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا، لكنها ستقدم الدعم اللوجيستي لحلفائها". وأضافت أن الرئيس الإيطالي قد لا يجري جولة ثالثة من المفاوضات في الأسبوع القادم في حال فشلت مشاورات اليوم في التوصل لاتفاق يفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي يحتمل أن يجمع بين حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام) ورابطة الشمال (المعادية للمهاجرين والمشككة في الاتحاد الأوروبي). وبالنسبة لصحيفة (لاستامبا) فإن تشكيل ائتلاف حكومي يضم رئيس الرابطة ماثيو سالفيني و زعيم خمس نجوم لويجي دي مايو هو بمثابة "قفزة في الظلام" ،محفوفة بالمخاطر. واعتبرت اليومية أن "السؤال المطروح اليوم و الذي ليس له جواب هو ما الذي ستقوم به رابطة الشمال على مستوى السياسة الخارجية" للبلاد. غير أن صحيفة (لاريبوبليكا) ذكرت أن تصريحات أدلى بها مساء أمس الخميس سيلفيو برلسكوني زعيم حزب فورتسا إيطاليا المنتمي لتحالف اليمين واليمين المتطرف والتي انتقد فيها حركة خمس نجوم خلقت توترا بين التحالف و الحركة ونسفت أي إمكانية لتجاوز أزمة تشكيل حكومة جديدة. بالمقابل ، دعا دي مايو رئيس الوزراء الأسبق برلسكوني، إلى "التنحي جانبا" و السماح لحليفه في التحالف سالفيني بتشكيل اتئلاف حكومي يجمع خمس نجوم برابطة الشمال. و وسط توقعات مراقبين سياسيين بعدم حدوث إختراق لتجاوز الجمود السياسي الراهن الذي أفرزته انتخابات الرابع من مارس ، سيختتم الرئيس الإيطالي الجولة الثانية من المشاورات الدستورية في وقت لاحق اليوم الجمعة بلقاء كل من رئيسة مجلس الشيوخ ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيللاتي ثم رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو ومن بعدهما رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو.

