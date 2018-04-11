ماتاريللا يستأنف غدا جولة ثانية من مشاورات تشكيل الحكومة يختتمها بلقاء رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس الجمهورية السابق

انسامد 11 ابريل/ نيسان أعلنت الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيستأنف غدا الخميس جولة ثانية من المشاورات الرسمية لبحث فرص تشكيل حكومة جديدة. وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن ماتاريلا قرر دعوة القوى السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى جولة ثانية من المشاورات يرتقب أن يختتمها يوم الجمعة 13 أبريل بعقد لقاء مع رئيسي مجلس الشيوخ اليزابيتا كازيللاتي ومجلس النواب روبيرتو فيكو ورئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو. وأضاف البيان أن المشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية ستجرى في اليوم الأول مع قيادي الأحزاب الصغرى ثم الكبرى انتهاء بقيادي حزب حركة خمس نجوم، مشيرا إلى أن أن ممثلي تحالف اليمين واليمين المتطرف المتكون من أحزاب رابطة الشمال و فورتسا إيطاليا وإخوة ايطاليا سيلتقون الرئيس في وفد موحد خلافا للجولة السابقة. وكان الرئيس الإيطالي قد أعلن في ختام الجولة الأولى من المشاورات التي انطلقت في الرابع من أبريل الجاري أنها لم تفضي إلى "اتفاق" بين "أكثر من حزب لتشكيل ائتلاف يتوفر على الأغلبية المطلوبة" لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان. و تعيش إيطاليا مأزقا سياسيا بعد أن عجزت الأحزاب السياسية عن الحصول على أغلبية برلمانية في أي من مجلسي الشيوخ أو النواب. و يحتاج تحالف اليمين إلى 51 مقعدا إضافيا في مجلس النواب المكون من 630 مقعدا و 23 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ المكون من 318 مقعدا لتشكيل حكومة.



أما حركة خمس نجوم، الحزب الأول في البلاد والذي حاز على أكثرية الأصوات في اقتراع رابع مارس الماضي ،فتحتاج إلى 94 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و51 في مجلس الشيوخ..

