زلزال بقوة 4,7 درجات يضرب وسط إيطاليا

انسامد 10 ابريل/ نيسان ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن زلزالا بقوة 4,7 درجات ضرب ، اليوم الثلاثاء، بلدة بيفي تورينا بمنطقة ماشيراتا في وسط إيطاليا ، و تسبب في أضرار مادية طفيفة. وأضافت (أنسا) أن مركز الزلزال، الذي وقع في حدود الساعة 5 و 11 دقيقة صباحا، حدد في مدينة موتشا في إقليم ماركي. ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية بيفي تورينا، التي دمرها زلزال كبير عام 2016 ، قوله إن زلزال اليوم تسبب في بعض الأضرار، مضيفا أنه تم إصدار أوامر بإغلاق المدارس. كما علقت السلطات المحلية خدمات القطارات في أجزاء من المنطقة للتحقق من الأضرار التي ألحقها الزلزال بالقضبان. و خلف الزلزال الذي شهدته المنطقة في 2016 و بلغت قوته 6,3 درجة ، مقتل نحو 300 شخص