أمير قطر يجتمع مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء المقبل بواشنطن

انسامد 6 ابريل/ نيسان أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الجمعة، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي بدأ اليوم زيارة للولايات المتحدة، سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل بواشنطن، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت الوكالة أنه سيتم خلال هذا اللقاء، الذي يأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، بحث "سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات" إضافة إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وأشارت إلى أن برنامج زيارة واشنطن "سيشمل عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين". ولفت المصدر ذاته إلى أن زيارة أمير قطر، التي ستستغرق عدة أيام، والتي يرافقه فيها وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال، سيبدأها اليوم الجمعة من مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها، قبل أن يتوجه إلى مدينة ميامي، للقاء ب"عدد من المسؤولين الأمريكيين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية". وللإشارة يجري، منذ ثاني أبريل الجاري، وفد قطري، يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، جولة بالولايات المتحدة تشمل عدة مدن أمريكية من بينها مدينة واشنطن دي سي، أطلق عليها "جولة الحراك الاقتصادي"، تضمنت عقد الوفد القطري لعدة اجتماعات مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الأمريكيين، وتنظيمه لعدد من الجلسات النقاشية على هامش عقد المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة ميامي.



