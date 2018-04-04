الرئيس الايطالي يبدأ اليوم المشاورات لتشكيل حكومة بعد مرور شهر على الانتخابات

انسامد/ومع/ 4 ابريل/ نيسان يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا Sergio Mattarella ، اليوم الأربعاء ، المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة بعد شهر على إجراء انتخابات تشريعية لم تفرز أغلبية برلمانية واضحة. و يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية لقاءات مع رئيسي مجلسي البرلمان ثم قادة الأحزاب الصغيرة اليوم ،و يستقبل بعد ذلك رؤساء الأحزاب السياسية الكبرى، على أن ينهي المشاورات بعقد اجتماع مع حزب رابطة الشمال (يمين متطرف) وحركة خمس نجوم (المناهضة للنظام ) اللذين أعلن كل منهما فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مارس. وخلال هذه المشاورات التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس سيستمع الرئيس الإيطالي إلى مختلف الفاعلين السياسيين حول النهج الذي يعتزمون اتباعه لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة البرلمان. و ترجح وسائل إعلام إيطالية أن يعلن رئيس الدولة في نهاية هذه المشاورات عن جولة جديدة من المحادثات،إذ لم يحدث اختراق مفاجئ في هذه الجولة الأولى من المفاوضات. و يتنافس زعيم حركة خمس نجوم (الشعبوية) لويجي دي مايو Luigi Di Maioو رئيس رابطة الشمال (اليمين المتطرف) ماثيو سالفينيMatteo Salvini بقوة على الانفراد برئاسة الحكومة المقبلة. و يعتبر دي مايو أنه هو من جعل حزبه الأول في ايطاليا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات وبالتالي يحق له تولي منصب رئيس الوزراء ، بينما يصر سالفيني على انه حقق " فوزا استثنائيا" بتصدر حزبه لتحالف اليمين بعدما حصل على 37 في المائة من الأصوات ما يخول له "حق وواجب الحكم في السنوات المقبلة". لكن في حال فشل المشاورات قد يجد كل من دي مايو و سالفيني نفسيهما مجبرين في نهاية المطاف على التفاهم على اسم ثالث مقبول من الطرفين لقيادة الحكومة. فبعد مرور شهر على الاقتراع ، لم تفضي محادثات القادة الرئيسيين للقوى السياسية في أكثر من مناسبة إلى أي اتفاق تنبثق عنه أغلبية حكومية.

