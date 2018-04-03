أردوغان وبوتين يضعان اليوم حجر الأساس لبناء محطة نووية

انسامد 3 ابريل/ نيسان يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء حجر الأساس لمشروع محطة "أق قويو" النووية بولاية مرسين جنوبي تركيا. وتتولي روسيا بناء المحطة التي ستكلف ال 20 مليار دولار. وقال أردوغان على حسابه بموقع "تويتر" الإثنين، "غدا سنضع مع صديقي العزيز الرئيس الروسي حجر أساس محطة "أق قويو" النووية التي تعتبر استثمارا ضخما بقيمة 20 مليار دولار أمريكي وخطوة هامة من أجل تركيا ومستقبل علاقاتها مع روسيا". وفي ديسمبر 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل المحطة. و"أق قويو" هي أول محطة نووية تشرع تركيا بإنشائها في مرسين على البحر المتوسط، وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية ببنائها.



