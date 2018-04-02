غزة.. ارتفاع ضحايا "يوم الأرض" إلى 18 قتيلا
"صحف عربية :حرب استنزاف " بين الفلسطينيين وإسرائيل
إطلاق سراح عمدة بلدية طرابلس بعد اختطافه من قبل مسلحين
الثلاثاء 3 ابريل
الأربعاء 4 إبريل
أحمد قذاف الدم يطالب بالإقراج عن القيادات الليبية في السجون لكي يقوموا بواجبهم من أجل السلام
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر
الطقس السىء وسقوط الثلوج الكثيف يحاصر عدة مناطق في المغرب