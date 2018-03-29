اعتقال مغربي للاشتباه في دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بالعديد من المدن الإيطالية

انسامد/ومع/ 29 مارس/ اذار قالت شرطة مكافحة الإرهاب بإيطاليا، يوم الأربعاء، إنها اعتقلت إيطاليا من أصل مغربي للاشتباه في دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن قوات الأمن ألقت القبض على المغربي ( م.ح) البالغ من العمر 23 سنة في مدينة تورينو شمال البلاد، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق مع شركاء له. وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ بتهمة "التحريض على الإرهاب" عبر موقع إلكتروني يديره، كما أنه أشاد بتنظيم الدولة الإسلامية وببعض الهجمات التي نفذها التنظيم أو مؤيدوه في أوروبا. ويندرج اعتقال المغربي في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بالعديد من المدن الإيطالية شملت العديد من الأجانب والإيطاليين يشتبه في نشرهم أفكارا متطرفة