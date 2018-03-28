اعتقال مصري بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش في جنوب ايطاليا

انسامد 28 مارس/ اذار أعلنت الشرطة الإيطالية، عن اعتقال إيطالي من أصل مصري يترأس جمعية دعوية جنوب البلاد بتهمة الانتماء لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والترويج لأنشطة إرهابية. وأضافت الشرطة، في بيان لها ، أن عناصر الأمن في مدينة فوجا جنوب إيطاليا قامت بتنفيذ أمر قضائي باعتقال المصري (ع .ع ) البالغ من العمر 59 عاما، و الذي كان يترأس جمعية دعوية يستغلها لنشر أفكار التطرف. و ذكر البيان أن عملية الاعتقال جر ت في إطار تحريات أمنية تروم "التصدي للإرهاب الدولي" المرتبط بتنظيم (داعش). و أوضح أن المشتبه فيه المتزوج من مواطنة إيطالية، يواجه تهما، من بينها "الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش" و"الترويج للتنظيم الارهابي" و "استخدام وسائط معلوماتية" لهذا الغرض. و أشارت الشرطة إلى أنه تم ضمن عملية التحقيق مصادرة أصولا مالية تبلغ قيمتها نحو 458 ألف دولار.



