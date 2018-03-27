الرئيس الإيطالي يستقبل رئيسي مجلسي البرلمان الجدد تمهيدا لمشاورات تشكيل حكومة

انسامد 27 مارس/اذار استقبل رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريللا Sergio Mattarella اليوم الثلاثاء في قصر الكويرينالي Qurinale(مقر رئاسة الجمهورية) الرئيسين الجديدين لمجلسي النواب والشيوخ، تمهيدا لبدأ المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة. وتمحورت المحادثات التي أجراها الرئيس الإيطالي مع روبيرتو فيكو Roberto Ficoرئيس مجلس النواب، و اليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي Elisabetta Alberti Casellatiرئيسة مجلس الشيوخ، بالأساس حول الجهود التي يتعين بذلها مستقبلا لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا و تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الدستورية. و انتخب البرلمان الإيطالي ، في نهاية الأسبوع روبيرتو فيكو المنتمي لحركة "خمس نجوم" رئيسا لمجلس النواب، و ماريا ألبيرتي كاسيلاتي النائبة عن حزب "فورزا إيطاليا" رئيسة لمجلس الشيوخ ، بعد اتفاق بين خمس نجوم وتحالف اليمين واليمين المتطرف . وانتخب روبرتو فيكو (43 عاما) بغالبية 422 صوتا من أصل 620 رئيسا لمجلس النواب ، فيما انتخبت اليزابيتا البرتي كاسيلاتي (71 عاما)، المحامية التي تعتبر حليفة سيلفيو برلوسكوني منذ دخوله المعترك السياسي في 1994، رئيسة لمجلس الشيوخ بحصولها على 240 صوتا من أصل 319 ، لتكون بذلك أول امرأة تنتخب رئيسة لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد. واعتبر مراقبون سياسيون أنه بانتخاب ألبيرتي كاسيلاتي و روبرتو فيكو رئيسين لمجلسي البرلمان واستقالة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال باولو جنتيلوني يكون قد بدأ العد التنازلي لجهود تشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات يرتقب أن تنطلق يوم ثالث أبريل القادم.

