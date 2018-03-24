الداخلية:إنفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية

أنسامد، القاهرة في 24 مارس /آذار - صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم السبت الموافق 24 الجارى إنفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.



ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على فيسبوك،أسفر ذلك عن إستشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين ، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق .



على الفور إنتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى إستكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.



هذا وقد أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدى جابر إلى مكان حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة، والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه يتابع سير التحقيقات فى حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية.



وبعد نجاته من محاولة اغتيال، تفقد مدير أمن محافظة الإسكندرية المصرية، اللواء مصطفى النمر، السبت، موقع الحادث برفقة قيادات أمنية.



