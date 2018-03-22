جاويش أوغلو: تنظيم "ي ب ك" هدف لتركيا أينما وُجد

انسامد 22 مارس/ اذار

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس على أن جميع المناطق التي يوجد فيها تنظيم ( ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي، تعتبر هدفا مشروعا لتركيا.

وأضاف خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول: "قول الرئيس رجب طيب أردوغان "يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة"، يشمل مناطق سنجار، وجبل قنديل، وأي مكان آخر يوجد فيه عناصر تنظيم ( ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي".

ورفض جاويش أوغلو ادعاءات حدوث أعمال نهب وسرقة في عفرين، وقال: "لا يمكن لقواتنا المسلحة وعناصر الجيش السوري الحر أن يكونا مثل "بي كا كا"، لا نسمح بحدوث هذا الأمر.

ولدى سؤاله عن مستقبل مدينة منبج السورية، أوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج تنظيم "ي ب ك" الإرهابي منها.

وأكد أنه سيتوجب القضاء على إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمنبج، في حال لم يتم تطبيق خطة خروجهم من المدينة (التي تفاهم عليها الجانبان التركي والأمريكي في وقت سابق