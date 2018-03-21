مجلس الشيوخ الأميركي يؤيد استمرار دعم التحالف في اليمن

انسامد - 21 مارس / اذار - صوت غالبية أعضاءمجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قانون تقدم إلى الكونغرس دعا لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.



وأحبط 55 عضواً من أعضاء المجلس، المشروع الذي كان يدعو لوقف دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وكان يفترض تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون تقدم به بيرني ساندرز وأعضاء آخرون، بيد أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بوب كوركر، ومجموعة من الأعضاء دعوا إلى التصويت على عدم النظر في القانون نهائيا، فجاءت نتيجة التصويت بأكثرية 55 صوتا مقابل 44.



