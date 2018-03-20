توقيف ساركوزي على خلفية ادعاءات تلقيه أموالا من القذافي

انسامد/ 20 مارس/ اذار أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق للبلاد، نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق الأولي، المتعلق بإدعاءات تلقيه دعما ماليا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إبان حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه عام 2007.



وأفادت صحيفة لوفيغارو، اليوم الثلاثاء، أن شرطة مكافحة الفساد، أوقفت ساركوزي، في ضاحية نانتير الباريسية.



وأضافت أن ساركوزي كان قادما للتو من دبي ، ويستعد للتوجه إلى لندن.



وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالا من ليبيا، إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2007.



وفي 2016 قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.