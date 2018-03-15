إنقاذ 120 شخصا من الغرق بعرض سواحل تونس

انسامد 15 مارس/ اذار أنقذت وحدات البحرية التونسية ليلية 14 إلى 15 مارس الجاري، 120 شخصا من الغرق معظمهم تونسيون، بعرض سواحل قرقنة (شرق). وأوضحت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، أن وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية "أنقذت 102 تونسي و18 من جنسيات إفريقيىة مختلفة، بعد أن تسربت المياه إلى مركبهم على بعد 30 كلم من عرض سواحل جزيرة قرقنة". وأضاف المصدر أن "هؤلاء الأشخاص صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل جزيرة قرقنة بنية الهجرة سرا باتجاه السواحل الايطالية"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهم الى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس وتسليمهم الى الحرس الوطني (الدرك) للقيام بالإجراءات القانونية في شأنهم". وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت، مؤخرا، أن وحدات الحرس الوطني أحبطت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مارس الجاري، 17 عملية للهجرة السرية بحرا وألقت القبض على 72 مهاجرا، كما أحبطت ثلاث عمليات للهجرة عبر الحدود البرية وألقت القبض على 27 مهاجرا. ويذكر أن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت من إيقاف 8838 شخصا من جنسيات تونسية وأجنبية خلال إحباط محاولات الهجرة السرية في سنة 2017. وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، في فبراير الماضي، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أنه تم حجز 41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية، وإيقاف أكثر من 120 من منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية أحيلوا على القضاء