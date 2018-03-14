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موغيريني: الاتحاد الأوروبي يتمكن من إعادة 16 ألف مهاجر إلى بلدانهم انطلاقا من ليبيا خلال يناير وفبراير الماضيين

    انسامد/ومع/ 14 مارس/ اذار أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني Federica Mogherini ،عن إعادة أزيد من 16 ألف مهاجر إفريقي انطلاقا من ليبيا إلى بلدانهم، وذلك في إطار خطة للطوارئ في هذا الشأن. وقالت موغيريني في حديثها أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ إنه "وفي أول شهرين من هذا العام، تمكنا من إنقاذ وتحرير أكثر من 16 ألف شخص من المخيمات في ليبيا"، مؤكدة أنه لم يعد في تلك المخيمات سوى نحو 4 إلى 5 آلاف شخص. وأضافت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي قائلة "أعتقد أن بإمكاننا إفراغ المخيمات كليا خلال شهرين كحد أقصى". يذكر أن ليبيا أضحت، منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011، ممرا لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الساعين للوصول إلى إيطاليا التي لا تبعد سواحلها سوى 300 كلم من غرب ليبيا. .

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