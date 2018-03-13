تركيا وأمريكا ستشرفان على انسحاب مقاتلين أكراد من منبج السورية

انسامد 13 مارس/اذار نقلت مصادر إعلامية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله، اليوم الثلاثاء، إن تركيا والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدة منبج في شمال سوريا. وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي أثناء توجهه إلى موسكو، إن تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات تجري في 19 مارس الجاري، ولكن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية إذا فشل ذلك. وقال إن تركيا لم تتقدم بأي طلبات بعد للحكومة السورية فيما يتعلق بمبنج، مضيفا أن أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بها في خطوة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي