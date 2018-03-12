معرض الدفاع البحري ينطلق بالدوحة

انسامد 12 مارس/ اذار انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس DIMDEX 2018" والذي يستمر على مدى ثلاثة ايام في الفترة 12- 14 مارس/ اذار الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.



وشارك في افتتاح المعرض نائب أمير قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيره التركي نور الدين جانيكلي، ورئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، وعدد كبير من المسؤولين العسكرين.



ويشهد المعرض عروضا ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارضا من أكثر من 60 بلدا في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.



بحسب وكالة الاناضول.

ومن المقرر خلال أيام المعرض عقد مجموعة من الصفقات الدفاعية المهمة.



حيث يضم معرض "ديمدكس"، أحدث التقنيات والمعدات في المجال البحري من شركات بناء السفن وشركات صناعة وتزويد الأنظمة التكنولوجية المحمولة على السفن، وأنظمة الاتصالات والرادارات والصواريخ والألغام البحرية، وأنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية وغيرها من الصناعات.



وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.



ويعد المعرض، الذي انطلق لأول مرة في 2008، الأكبر في مجال الأمن والدفاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وساهم المعرض، في توقيع اتفاقيات وصفقات بقيمة 31 مليار و950 مليون دولار خلال النسخ الخمس السابقة.

